Жителей Ямала предупредили о закрытии главной переправы из-за ветра 20 м/с

В Ямало-Ненецком автономном округе прогнозируется усиление ветра до 20 м/с, в связи с чем возможны ограничения в работе пассажирских судов и временное закрытие переправы Салехард — Лабытнанги.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Синоптики прогнозируют на Ямале 18 и 19 августа усиление ветра, порывы будут достигать 20 м/с. Возможны ограничения в работе судов на межмуниципальных маршрутах и паромной переправы», — говорится в сообщении.

Жителей призвали заранее планировать свои поездки.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидрометцентра России Юрий Варакин в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что на текущей неделе в Московский регион вернётся жара до +29 °С.