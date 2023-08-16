Жителей Ямала предупредили о закрытии главной переправы из-за ветра 20 м/с
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Синоптики прогнозируют на Ямале 18 и 19 августа усиление ветра, порывы будут достигать 20 м/с. Возможны ограничения в работе судов на межмуниципальных маршрутах и паромной переправы», — говорится в сообщении.
Жителей призвали заранее планировать свои поездки.
Ранее начальник ситуационного центра Росгидрометцентра России Юрий Варакин в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что на текущей неделе в Московский регион вернётся жара до +29 °С.