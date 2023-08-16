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Жителей Ямала предупредили о закрытии главной переправы из-за ветра 20 м/с

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В Ямало-Ненецком автономном округе прогнозируется усиление ветра до 20 м/с, в связи с чем возможны ограничения в работе пассажирских судов и временное закрытие переправы Салехард — Лабытнанги.
Жителей Ямала предупредили о закрытии главной переправы из-за ветра 20 м/с
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Синоптики прогнозируют на Ямале 18 и 19 августа усиление ветра, порывы будут достигать 20 м/с. Возможны ограничения в работе судов на межмуниципальных маршрутах и паромной переправы», — говорится в сообщении.

Жителей призвали заранее планировать свои поездки.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидрометцентра России Юрий Варакин в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что на текущей неделе в Московский регион вернётся жара до +29 °С.

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