Диана Арбенина высказалась по поводу отмены выступлений в ряде городов

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Певица Диана Арбенина прокомментировала отмену её выступлений вместе с группой «Ночные снайперы» в ряде российских городов.
Диана Арбенина высказалась по поводу отмены выступлений в ряде городов
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«В последние несколько недель на нас обрушилась стрёмная медиаволна, состоящая из шлака и клеветы», — цитирует Арбенину портал Properm.ru.

По её словам, Ульяновск, Чебоксары, Пермь, Уфа и Ижевск побоялись проводить концерт.

«Группу очень хорошо знают те, кто, во-первых, приглашает, а во-вторых, те, кто приходит на концерт. Но я это связываю с нашим смутным временем, с какими-то странными нереализованными амбициями отдельных общественных деятелей», — высказалась Арбенина.

В начале апреля стало известно об отменах концертов Дианы Арбениной в Пятигорске, Казани, Тольятти, Ульяновске и Чебоксарах. Позднее выступление было отменено и в Перми.

Ранее появилась информация, что юбилейные шоу российской группы «НАИВ» в Ярославле и Череповце, которые должны были состояться в эти выходные, отменили.

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