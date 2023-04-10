Концерт Дианы Арбениной отменили в Перми

К городам, отменившим концерт певицы Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», присоединилась Пермь.

По данным «РБК Пермь», мероприятие должно было состояться в спортивном комплексе имени В.П. Сухарева 12 апреля.

Руководство Центра спортивной подготовки Пермского края, который курирует работу комплекса, решило не предоставлять площадку музыкантам. Причиной стал «большой общественный резонанс», а также желание избежать возможных провокаций.

Выступления Арбениной уже были отменены в Казани, Чебоксарах, Тольятти и Улан-Удэ.

Ранее Диана Арбенина процитировала свою песню «Гавань» после отмены концертов в России.