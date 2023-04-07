Диана Арбенина процитировала свою песню «Гавань» после отмены концертов в России

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Российская певица Диана Арбенина после отмены своих концертов опубликовала в соцсетях текст песни «Гавань» из пластинки «Невыносимая лёгкость бытия».
Диана Арбенина процитировала свою песню «Гавань» после отмены концертов в России
  • РИА Новости

Пост с текстом композиции Арбенина опубликовала в Instagram*. В треке исполнительницы есть такие фразы, как «Не бойся и стой на своём» и «Прорвёмся, и к чёрту покой».

Причину отмены концертов певица не объяснила.

Ранее сообщалось, что выступление Арбениной, в частности, было отменено в Казани.

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