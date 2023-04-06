В Казани отменили концерт певицы Дианы Арбениной

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Акустический концерт певицы Дианы Арбениной в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля в Казани отменён.
В Казани отменили концерт певицы Дианы Арбениной
  • РИА Новости

Концерт в рамках тура исполнительницы должен был состояться 10 апреля. Как сообщает портал «БИЗНЕС Online», ещё вчера желающие могли приобрести билеты на мероприятие на сайтах различных сервисов. Сегодня же эта функция больше недоступна.

По словам представителей Театра имени Мусы Джалиля, концерт не переносится, а именно отменяется. Причины не названы.

Помимо этого, были отменены выступления певицы в таких городах, как Тольятти, Ульяновск, Пятигорск и Чебоксары.

На данный момент неизвестно, будут ли концерты в Перми, Нальчике, Уфе и Ростове.

Ранее певица МакSим (Марина Абросимова) заявила, что перенесёт ближайшие концерты своего гастрольного тура из-за лечения.

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