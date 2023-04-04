Певица МакSим заявила, что перенесёт концерты из-за лечения
«Недавний концерт в Твери показал, что есть вещи, которые, к сожалению, несовместимы. Такие как требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур», — написала она в Instagram*.
Ранее в сети появилось видео с выступления, где певица еле стоит на ногах.
В ноябре лидер группы «Пилот», певец и гитарист Илья Кнабенгоф в преддверии празднования двойного юбилея — 25-летия коллектива и собственного 50-летия — рассказал о готовящемся гастрольном туре по стране, приуроченном к праздничным датам.
* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.