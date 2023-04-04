Певица МакSим заявила, что перенесёт концерты из-за лечения

Певица МакSим (Марина Абросимова) заявила, что перенесёт ближайшие концерты своего гастрольного тура из-за лечения. Она также поблагодарила фанатов за поддержку и попросила их прекратить публичные разборки и истерики.

«Недавний концерт в Твери показал, что есть вещи, которые, к сожалению, несовместимы. Такие как требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур», — написала она в Instagram*.

Ранее в сети появилось видео с выступления, где певица еле стоит на ногах.

В ноябре лидер группы «Пилот», певец и гитарист Илья Кнабенгоф в преддверии празднования двойного юбилея — 25-летия коллектива и собственного 50-летия — рассказал о готовящемся гастрольном туре по стране, приуроченном к праздничным датам.

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