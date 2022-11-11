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Лидер группы «Пилот» Кнабенгоф рассказал о туре по случаю 25-летия коллектива

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Лидер группы «Пилот», певец и гитарист Илья Кнабенгоф накануне празднования двойного юбилея — 25-летия коллектива и собственного 50-летия — рассказал о готовящемся гастрольном туре по стране, приуроченном к праздничным датам.
Лидер группы «Пилот» Кнабенгоф рассказал о туре по случаю 25-летия коллектива
  • РИА Новости

Так, группа отправится в Мурманск, Петрозаводск, Иваново, Кострому, Краснодар и другие города, сообщил Кнабенгоф в интервью «Российской газете».

«Понятно, что эти даты больше значимы для поклонников, нежели для нас самих. Поэтому по случаю 25-летия «Пилота» мы сделали специальную программу, где собрали все самые известные за 25 лет песни... А про мой личный юбилей? Лично я считаю его только очередным витком планеты вокруг Солнца и ничего значимого по этому поводу не испытываю», — признался музыкант.

Ранее Newinform сообщал, что столичный театр «Ленком» поставит хип-хоп-оперу.

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