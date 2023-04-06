В Пятигорске отменили концерт Дианы Арбениной

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Концерт рок-исполнительницы Дианы Арбениной, который должен был состояться 8 июня во Дворце культуры «София» в Пятигорске отменён, сообщил представитель площадки.
В Пятигорске отменили концерт Дианы Арбениной
  • РИА Новости

«У нас концерт отменён. Может он состоится в другом месте», — цитирует ТАСС представителя Дворца культуры «София». О причинах решения собеседник агентства говорить отказался.

Ранее стало известно об отмене выступления Валерия Меладзе в Сибири.

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