Концерты группы «НАИВ» отменили в Ярославле и Череповце

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Юбилейные шоу российской группы «НАИВ» в Ярославле и Череповце, которые должны были состояться в эти выходные, отменили.
Концерты группы «НАИВ» отменили в Ярославле и Череповце
  • РИА Новости

«С большим сожалением сообщаем, что Live Concerts вынуждены отменить юбилейные шоу «НАИВ» в Череповце и Ярославле. Сегодня мы получили письмо-предупреждение от прокуратуры города Ярославля о невозможности проведения концерта. Инициатором отмены является депутат муниципалитета — Любовь Сурова», — цитирует ТАСС сообщение группы.

Концерт в Ярославле должен был состояться 9 апреля в клубе «Китайский лётчик Джао Да», 8 апреля — в Череповце, в пространстве Pivzavod.

Как пишет портал 76.ru, Сурова признала, что не слушала песни «НАИВ» и не знала о существовании такой группы. Обратила на неё внимание из-за жалоб избирателей.

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