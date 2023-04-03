Концерт Ани Лорак под Воронежем 24 апреля отменён

Выступление певицы Ани Лорак (Каролины Куек), которое должно было состояться 24 апреля в зале Event Hall, отменено. Об этом сообщили в департаменте культуры Воронежской области.

«Программа The best Ани Лорак, запланированная на 24 апреля 2023 года на концертной площадке Event Hall сити-парка «Гранд» (п. Солнечный, Рамонский район, Воронежская область), была отменена организаторами», — отметили в департаменте в ответ на обращение главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, сообщает ТАСС.

В конце марта на сайте концертного зала Event Hall говорилось, что выступление Лорак будет перенесено, но новая дата не была указана. В данный момент на сайте по соответствующему запросу выдаётся ошибка.

Ранее сообщалось, что запланированные на апрель концерты певца Валерия Меладзе в Новосибирске, Барнауле и Кемерове не состоятся.