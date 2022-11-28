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Диетолог Дюваль назвала лавровый лист и куркуму полезными для пожилых людей

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Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о приправах, полезных для пожилых людей.
Диетолог Дюваль назвала лавровый лист и куркуму полезными для пожилых людей
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В беседе с сайтом «Москва 24» она выразила мнение, что одна из таких приправ — лавровый лист.

«Если мы используем лавровый лист в рационе, то делаем эффект очищения от лишних солей достаточно мягким», — заявила эксперт.

По её словам, куркума помогает снимать воспаление, в том числе суставов.

Ещё одной полезной приправой Дюваль назвала имбирь.

Со своей стороны, врач-кардиолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России и эксперт компании Coral Club Владимир Подхомутников в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что из-за соли стенки сосудов могут отекать и сужаться, что приводит к повышению давления.

«Очень часто гипертония связана именно с повышенным употреблением соли», — сказал он.

Он отметил, что стоит пересмотреть свои пищевые привычки относительно соли, а также включить в рацион свежие овощи, свежую зелень, ягоды, травяные чаи.

Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва дала рекомендации по покупке качественной красной икры.

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