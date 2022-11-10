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Нутрициолог Зубарева посоветовала не есть копчёности на ночь

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Нутрициолог Наталья Зубарева рассказала о продуктах, которые не стоит есть на ночь.
Нутрициолог Зубарева посоветовала не есть копчёности на ночь
  • Gettyimages.ru

«Жирное, копчёное, жареное даёт серьёзную нагрузку на желудок, желчный пузырь и печень. Животный белок очень долго переваривается и усваивается — до шести часов, так что почти всю ночь ваш организм будет работать во вторую смену, и неудивительно, если вы проснётесь отнюдь не полными сил», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её мнению, также перед сном не стоит есть ягоды и фрукты, творог и кисломолочные продукты.

Со своей стороны, коммерческий директор сети «Франклинс Бургер» Денис Климкин в беседе с Life.ru заявил, что бургеры не всегда бывают очень вредными.

«Многие ошибочно считают, что для бургеров подойдёт любой фарш. Однако для хорошего бургера фарш проходит строгую проверку», — сказал он.

Кроме того, по его словам, булочки для бургеров бывают из цельнозернового и бездрожжевого теста.

Ранее врач-диетолог Елена Пилькина дала советы по борьбе с лишним весом.

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