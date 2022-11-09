Эндокринолог Нечаева выразила мнение, что ни одна диета не даёт длительного эффекта

Врач-эндокринолог Ольга Нечаева заявила, что ни одна диета не даст длительного положительного эффекта.

В беседе с «Российской газетой» она отметила, что единственный безопасный способ снизить вес — изменить образ питания и придерживаться его долгие годы, в идеале — всю жизнь.

«Изменение образа питания предполагает постепенное замещение более калорийных продуктов менее калорийными. Не стоит запрещать себе что-то есть в принципе. Для начала постарайтесь уменьшить количество продуктов, которые приводят к набору массы тела», — уточнила Нечаева.

Со своей стороны, врач-эндокринолог, врач-диетолог, врач высшей категории «СМ-клиники» Эльвина Бинатова в беседе с Life.ru рассказала о полезных свойствах лука-порея.

Как отметила эксперт, верхние части стебля такого лука содержат витамины A, В1, В2, В5, В6, В7, В9, а также С, E, К, Н, РР.

«Также в состав лука-порея входят следующие макроэлементы — калий, кальций, кремний, магний, натрий, фосфор, а также микроэлементы: железо, медь, цинк, хром и другие», — перечислила она.

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике заслуженный врач России Владимир Круглый рассказал о мерах профилактики для защиты сосудов.