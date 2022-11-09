Узнать больше

Эндокринолог Нечаева выразила мнение, что ни одна диета не даёт длительного эффекта

Короткая ссылка
Врач-эндокринолог Ольга Нечаева заявила, что ни одна диета не даст длительного положительного эффекта.
Эндокринолог Нечаева выразила мнение, что ни одна диета не даёт длительного эффекта
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Российской газетой» она отметила, что единственный безопасный способ снизить вес — изменить образ питания и придерживаться его долгие годы, в идеале — всю жизнь.

«Изменение образа питания предполагает постепенное замещение более калорийных продуктов менее калорийными. Не стоит запрещать себе что-то есть в принципе. Для начала постарайтесь уменьшить количество продуктов, которые приводят к набору массы тела», — уточнила Нечаева.

Со своей стороны, врач-эндокринолог, врач-диетолог, врач высшей категории «СМ-клиники» Эльвина Бинатова в беседе с Life.ru рассказала о полезных свойствах лука-порея.

Как отметила эксперт, верхние части стебля такого лука содержат витамины A, В1, В2, В5, В6, В7, В9, а также С, E, К, Н, РР.

«Также в состав лука-порея входят следующие макроэлементы — калий, кальций, кремний, магний, натрий, фосфор, а также микроэлементы: железо, медь, цинк, хром и другие», — перечислила она.

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике заслуженный врач России Владимир Круглый рассказал о мерах профилактики для защиты сосудов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить