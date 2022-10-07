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Гастроэнтеролог Яковлева рассказала о пользе тыквы для поддержания иммунитета

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Гастроэнтеролог, гепатолог Александра Яковлева рассказала о полезных свойствах тыквы.
Гастроэнтеролог Яковлева рассказала о пользе тыквы для поддержания иммунитета
  • Gettyimages.ru

«Она отличается высоким содержанием растительных пигментов — каротинов. В этом овоще их в 4—5 раз больше, чем в моркови. Каротины являются мощными природными антиоксидантами: они очищают организм от вредных веществ, укрепляют иммунитет, защищают от вирусов и инфекций», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, каротины также участвуют в синтезе витамина А в организме, а это вещество необходимо для здоровья глаз, костей, кожи, волос и слизистых.

Кроме того, тыква содержит клетчатку, полезную для работы ЖКТ.

Ранее профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьева, член-корреспондент РАН Алла Гехт в беседе с НСН перечислила факторы, негативно влияющие на работу человеческого мозга.

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