«За два дня температура повысится на 25—30 градусов»: в Москве после самой холодной ночи зимы ожидается потепление

В Москве зафиксирована самая холодная ночь с начала зимы. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе опустилась до -24,5 °С, в области — до отметок ниже -30 °С. Синоптики рассказали, что на смену аномальному холоду придёт резкое потепление. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, за несколько дней температура поднимется на 25—30 градусов и достигнет положительных значений.

Ночь на 23 февраля стала самой холодной в Москве за зиму. По данным синоптиков, температура воздуха опустилась ниже отметки в -24 °С.

«Тихой ясной ночью в антициклоне воздух в Москве остыл до -24,5 °С. Эта ночь стала немного более холодной, чем ночь 18 января, когда было зафиксировано -23,6 °С», — говорится на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что всего за текущую зиму в Москве было четыре ночи с температурой ниже -20 °С.

Исходя из данных Гидрометцентра, в Московской области минувшей ночью фиксировалась более низкая температура. В частности, в городе Клин отмечено -30,3 °С, в посёлке Черусти — до -31,7 °С.

На прогностической карте для Центрального федерального округа на ближайшие часы в ряде регионов остаётся уведомление о «жёлтом» уровне погодной опасности. В частности, Гидрометцентр предупреждает о порывах ветра до 15 м/с и гололедице в Москве. Как отмечается в прогнозе, в Московской области действует предупреждение о температуре на уровне -30 °С.

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Как полагает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, остаток этой недели «будет совсем не скучным» с точки зрения погоды. По его словам, день и ближайшая ночь в столичном регионе тоже будет холодной.

«Температура в Москве -21...-23 °С, по области до -25 °С. Это неслабо для конца февраля. Бывали, конечно, и более низкие температуры, но всё-таки это встречается нечасто. И, хотя завтра днём температура начнёт повышаться, я бы не использовал слова «теплеть», — сказал синоптик в беседе с RT.

Как отметил синоптик, расти температура действительно будет, однако речь идёт о максимальных значениях ниже -10 °С.

«В целом, если сегодня температура ниже нормы на 10-15 градусов ниже нормы, то завтра на 9-10 градусов. То есть очень холодная погода, хотя и более мягкая чем сегодня», — пояснил Вильфанд.

По его словам, в утренние часы 24 февраля ожидается -18...-20 °С, а в послеполуденные часы будет -10 °С. Кроме того, ожидается выпадение 2-3 см снега. В четверг также будет прохладно — от -10 °С до -12 °С, местами до -19 °С.

Вместе с тем, по словам Вильфанда, в четверг «будет неизбежно ощущаться приближение циклона», сформировавшегося в северо-западной Европе.

«Москва окажется в зоне воздействия очень тёплых воздушных масс, поэтому уже в четверг вечером температуры будут положительными, до +2...+4 °С. В этой связи нужно отметить, что за два дня температура повысится на 25—30 градусов. Такое резкое изменение бывает не часто», — подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра.

Он добавил, что вслед за выпадением снега ожидается мокрый снег, дождь и гололедица. В пятницу температура будет на 6-8 градусов выше нормы. При этом ожидается ветер около 15 м/с, из-за чего, по словам Вильфанда, ожидается образование льда.

«В субботу примерно такая же температура. Ночью чуть отрицательная, а днём от +0...+5 °С...В воскресенье, в последний день зимы, погода будет тёплой, но не нужно прощаться с зимой. Это не конец зимы. Впереди ещё будут заметные морозцы», — заключил Вильфанд.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT также отметила, что на текущей неделе ожидаются погодные изменения.

«На этой неделе произойдут резкие перемены и в атмосферном давлении, и в характере погоды. Завтра начнётся небольшой снежок, температура будет повышаться. Ночью ещё мороз -20...-22 °С, а дневная температура -12...-14 °С. В четверг снег усилится. Начнётся редкая адвекция холодного воздуха», — сказала она.

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

В последующие дни до 28 февраля включительно возможны небольшие осадки. В пятницу и субботу, отмечает синоптик, ожидается положительная температура чуть выше 0 °С.

«В воскресенье, скорее всего, будет на пару градусов холоднее, но всё равно дневная температура останется около нулевой отметки. И конец месяца мы завершим оттепелью», — подытожила Позднякова.

Колебания атмосферного давления

Существенные колебания атмосферного давления в столичном регионе будут наблюдаться до конца февраля. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, несколько дней давление постепенно повышалось. 23 февраля оно достигнет максимального значения в 768 миллиметров ртутного столба.

«Затем оно начнет падать, опустится до своего минимума в пятницу, когда составит 739 миллиметров ртутного столба. Потом опять начнёт постепенно повышаться и к 1 марта достигнет 755 миллиметров ртутного столба», — приводит слова Леуса РИА Новости.