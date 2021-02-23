Синоптик рассказал об атмосферном давлении в Москве

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что Москву «ждут существенные колебания атмосферного давления».
Синоптик рассказал об атмосферном давлении в Москве
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

По его словам «несколько дней давление постепенно повышалось, сегодня оно достигнет максимума — 768 мм ртутного столба».

«Затем оно начнёт падать, опустится до своего минимума в пятницу, когда составит 739 мм ртутного столба. Потом опять начнёт постепенно повышаться и к 1 марта достигнет 755 мм ртутного столба», — цитирует РИА Новости Леуса.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в столицу и ряд других регионов запада европейской части России 25 февраля придёт оттепель, которая продлится до конца месяца.

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