Синоптик рассказал об атмосферном давлении в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что Москву «ждут существенные колебания атмосферного давления».

По его словам «несколько дней давление постепенно повышалось, сегодня оно достигнет максимума — 768 мм ртутного столба».

«Затем оно начнёт падать, опустится до своего минимума в пятницу, когда составит 739 мм ртутного столба. Потом опять начнёт постепенно повышаться и к 1 марта достигнет 755 мм ртутного столба», — цитирует РИА Новости Леуса.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в столицу и ряд других регионов запада европейской части России 25 февраля придёт оттепель, которая продлится до конца месяца.