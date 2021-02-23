Синоптики прогнозируют оттепель в европейской части России

В Москву и ряд других регионов запада европейской части России в четверг, 25 февраля, придёт оттепель, которая продлится до конца месяца. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В четверг резкое изменение погоды. Придёт оттепель. Ночные температуры будут в диапазоне до -8...-10 °C, дневные ближе к вечеру вырастут до +3...+4 °C», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Уточняется, что такие резкие изменения коснутся западной части европейской территории России, остальные регионы «останутся верны морозу».

По словам Вильфанда, оттепель будет сопровождаться неблагоприятной погодой с дождями и сильными порывами ветра.

«Важно отметить, что это не весна. Это просто эпизод резкого и значительного потепления. Март начнётся с другой погоды», — добавил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос», метеоролог Евгений Тишковец в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в Москве в начале марта.