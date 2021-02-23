Синоптики прогнозируют оттепель в европейской части России
- globallookpress.com
«В четверг резкое изменение погоды. Придёт оттепель. Ночные температуры будут в диапазоне до -8...-10 °C, дневные ближе к вечеру вырастут до +3...+4 °C», — цитирует ТАСС Вильфанда.
Уточняется, что такие резкие изменения коснутся западной части европейской территории России, остальные регионы «останутся верны морозу».
По словам Вильфанда, оттепель будет сопровождаться неблагоприятной погодой с дождями и сильными порывами ветра.
«Важно отметить, что это не весна. Это просто эпизод резкого и значительного потепления. Март начнётся с другой погоды», — добавил синоптик.
Ранее ведущий специалист центра «Фобос», метеоролог Евгений Тишковец в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в Москве в начале марта.