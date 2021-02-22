Метеоролог прокомментировал зиму на европейской территории России

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Метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прокомментировал зиму на европейской территории России.
Метеоролог прокомментировал зиму на европейской территории России
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«Зима на большей части европейской территории России и Урала выдалась холодной. Февраль был на 2,4 °С холоднее нормы. По количеству осадков мы приблизились к 100%. В январе — на 3,1 °С ниже нормы, общая сумма осадков составила 200%», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, декабрь был в норме по температуре, но в недоборе по осадкам — 40%.

Как считает эксперт, среднесуточная температура марта не пересечёт плюсовую отметку и месяц окажется на несколько градусов холоднее обычного.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе с НСН рассказал о погоде в столичном регионе в конце февраля.

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