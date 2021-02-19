Синоптик рассказал о погоде в столичном регионе в конце февраля

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о погоде в столичном регионе в конце февраля.

«Погода сохранится морозная. Небольшое потепление ожидается в субботу и воскресенье. Будет проходить атмосферный фронт. Поэтому в дневные часы -9…-11 ⁰С. В воскресенье даже -7…-9 ⁰С. По ночам не ниже -15 ⁰С. Но в ночь на вторник уже до -22 ⁰С», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, дальше температура в дневное время составит около -15 ˚С, местами по области до -20 ˚С. Как считает эксперт, такая морозная погода сохранится всю следующую неделю.

Синенков прогнозирует, что потепления можно ожидать в конце следующей недели.

«До -5…-7 ⁰С. Это будет сопровождаться небольшими снегопадами и изменением направленности в развитии атмосферных процессов. Если в последнюю декаду у нас преобладал северный ветер в средних слоях атмосферы, то в конце февраля движение воздушных масс переменится с запада на восток», — пояснил он.

Эксперт добавил, что в центр европейской части России начнёт поступать атлантический воздух и температура заметно повысится.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по потеплению в России.