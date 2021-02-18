Климатолог дал прогноз по потеплению в России

Короткая ссылка
Заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по потеплению в России.
Климатолог дал прогноз по потеплению в России
  • РИА Новости

Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

«В ближайшие 20 лет потепление продолжится. В Москве, например, на два градуса потеплеет. И по всей России такие же тенденции актуальны», — заявил Семёнов на пресс-конференции, организованной Федеральным агентством новостей и медиагруппой «Патриот».

Он также выразил мнение, что для северных стран, таких как Россия, говорить о переходе исключительно на возобновляемую энергетику не стоит.

«Но двигаться в сторону зелёных источников выгодно. Например, геотермальная энергия. У нас на поверхности холодно, а под землёй тепло, как в Африке. Или гидроэнергетика, потому что у нас растёт количество осадков. Плюс это наш большой ресурс. То есть странам нужно аккуратно оценивать все риски и выгоды», — добавил он.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала в беседе с НСН о морозной погоде в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить