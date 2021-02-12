Синоптик рассказала о морозной погоде в Москве

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что морозы в Москве будут держаться ещё в течение недели.

Тенденция на ослабление морозов появится только в следующую пятницу, 19 февраля, рассказала она в эфире НСН.

«В субботу у нас продолжается сильный снег, местами с метелью, гололедица, снежные заносы. Ветер северо-восточный 7—12 м/с с порывами до 18 м/с. В ночь на субботу в Москве –13…–17 °С, в дневные часы — –10…–12 °С. Погоду определяет южный циклон, который движется от Украины на северо-восток. В воскресенье циклон будет отходить дальше на северо-восток, и холодный воздух будет распространяться на территорию столичного региона. Ночная температура в Москве понизится до –17…–19 °С», — заявила Макарова.

В ночь на понедельник в Москве –20…–22 °С, а днём — –13 …–15 °С.

Ночью во вторник столбики термометров могут опуститься до –28 °С, отметила специалист.

Ранее агентство URA.RU сообщало, что в Челябинской и Курганской областях ожидаются сильные морозы.