Синоптик рассказала о морозной погоде в Москве

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Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что морозы в Москве будут держаться ещё в течение недели.
Синоптик рассказала о морозной погоде в Москве
  • РИА Новости

Тенденция на ослабление морозов появится только в следующую пятницу, 19 февраля, рассказала она в эфире НСН.

«В субботу у нас продолжается сильный снег, местами с метелью, гололедица, снежные заносы. Ветер северо-восточный 7—12 м/с с порывами до 18 м/с. В ночь на субботу в Москве –13…–17 °С, в дневные часы — –10…–12 °С. Погоду определяет южный циклон, который движется от Украины на северо-восток. В воскресенье циклон будет отходить дальше на северо-восток, и холодный воздух будет распространяться на территорию столичного региона. Ночная температура в Москве понизится до –17…–19 °С», — заявила Макарова.

В ночь на понедельник в Москве –20…–22 °С, а днём — –13 …–15 °С.

Ночью во вторник столбики термометров могут опуститься до –28 °С, отметила специалист.

Ранее агентство URA.RU сообщало, что в Челябинской и Курганской областях ожидаются сильные морозы.

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