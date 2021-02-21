Суровый праздник: синоптики рассказали об экстремальном похолодании 23 февраля

Синоптики предупреждают, что 23 февраля на большей части европейской территории России установится морозная погода. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, в этот день в ряде регионов страны температура окажется на 15—16 °С ниже нормы. Похолодание будет сопровождаться повышением атмосферного давления. Однако к концу недели значительно потеплеет — в столичном регионе воздух будет прогреваться до нулевых отметок.

Начало последней недели февраля ознаменуется морозной погодой почти на всей территории европейской части России. Синоптики прогнозируют, что в некоторых регионах ночь на 23 февраля может стать самой холодной с начала зимы.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в этот день в ряде регионов страны установится погода с температурой ниже нормы на 15—16 °С.

«23 февраля будет самым суровым морозным днём. В центре европейской части России — до -35 °C. На севере европейской территории России — до -38 °C. Даже на юге очень низкие температуры — -20...-25 °C. На Урале — до -40 °C», — рассказал собеседник RT.

Атмосферное давление начнёт расти уже в ночь на понедельник, 22 февраля: в столице похолодает до -13...-15 °С, днём — до -11...-13 °С. По области — до -25 °С ночью и до -20 °С днём.

Затем давление продолжит расти (почти до 770 мм рт. ст.), в Москве ожидается похолодание до -25...-27 °С, а днём при солнечной маловетреной погоде воздух прогреется до -15...-17 °С. В последний раз такие морозы 23 февраля в столице были зафиксированы в 1956 году, когда температура опускалась до -27,1 °С.

По области температура может опускаться до -33 °С, днём — до -25 °С, причём синоптики сообщают, что в некоторых частях столичного региона экстремально холодной будет и следующая ночь.

Специалисты также предупреждают о морозной погоде в начале недели в Башкирии, Нижегородской и Самарской областях, Татарстане, Удмуртии и других регионах европейской части России. Однако погодная аномалия будет фиксироваться и на остальной территории страны — «фактически до тихоокеанского побережья», сообщил Роман Вильфанд РИА Новости.

На представленной ниже инфографике Университета штата Мэн показан прогноз по средним значениям температур на 24 февраля. Фиолетовым закрашены районы, в которых столбики термометра опустятся ниже -25 °С.

Изображение с портала Climate Reanalyzer, Институт изменения климата, Университет штата Мэн, США

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что в период с 20 по 24 февраля в городе может выпасть до четверти месячной нормы осадков — слой свежевыпавшего снега достигнет 10—12 см. Сильные осадки ожидаются в Петербурге. Так, главный синоптик города Александр Колесов заявил ТАСС, что к началу рабочей недели ожидается выпадение 20—25 мм осадков (65—80% месячной нормы для февраля).

Уже в среду, 24 февраля, атмосферное давление на европейской части России начнёт падать, а температура — повышаться. В столице столбики термометров поднимутся до -10...-12 °С, по области — до -10...-20 °С. А к концу недели метеорологи ожидают, что воздух в столичном регионе будет прогреваться до нулевых отметок.

«Начнётся заметное повышение температуры. За три дня, если говорить о центре Европейской России, температура повысится на 25—30 °С», — рассказал RT Вильфанд.

«Утром 26 февраля температура будет стремиться к нулевой отметке. Самые последние дни февраля будут тёплыми. 27 и 28 февраля температура будет градусов на пять-шесть выше нормы», — добавил он.

Вместе с тем специалист призвал не ассоциировать это с приходом климатической весны. По его словам, ещё будет похолодание: «Весна не придёт так быстро и непринуждённо».

В середине февраля многие регионы России — от Крыма до Сахалина — оказались во власти сильных снегопадов. На юго-западе страны на несколько часов было полностью перекрыто движение по мосту через Керченский пролив, в Москве был практически побит рекорд по высоте снежного покрова (он достиг 59 см), а Дальний Восток оказался в зоне действия очень глубокого южного циклона.

В то же время сильные снегопады накрыли значительную часть южных штатов США, включая Техас, Аризону, Алабаму, Миссисипи и Луизиану. При этом рекордно низкие температуры были зафиксированы и в более северных штатах. Президенту Джо Байдену даже пришлось объявить Техас зоной стихийного бедствия.

Сильные холода, сопровождавшиеся серией атлантических штормов, затронули Европу и Ближний Восток. Снег накрыл многие страны Средиземноморья, включая Испанию и Грецию, и выпал даже в Саудовской Аравии. В более северных странах отмечались сильные холода, например в Нидерландах замёрзли каналы — это сравнительно редкое событие.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), февральские экстремальные погодные условия в северном полушарии были вызваны явлением, которое называется внезапное стратосферное потепление. Специалисты поясняют, что сильное повышение температуры атмосферы на высоте порядка 30 км над Северным полюсом привело к ослаблению полярного вихря, который обычно в течение зимы удерживает самый холодный воздух в Арктике. Именно это позволило холодному воздуху проникнуть в средние широты, а более тёплому — подняться в Арктику.