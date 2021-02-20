Синоптики предупредили жителей Удмуртии о наступлении рекордных холодов

В Удмуртии 23 февраля ожидается мороз до –38…–39 °С. По предварительному прогнозу, День защитника Отечества станет самым холодным днём будущей недели и этой зимы в регионе.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра республики.

В ночь на 21 февраля столбики термометров могут опуститься до –27…–32 °С, местами до –35 °С. Днём ожидается до –14…–19 °С.

В ночь на 22 февраля похолодает до –28…–33 °С, местами до –36 °С. Днём будет –18...–23 °С.

В ночь на 23 февраля температура воздуха опустится до –31…–36 °С, местами до –39 °С. Днём ожидается –20…–25 °С. Ветер усилится до 12—14 м/с.

Ранее метеоролог, климатолог, кандидат географических наук, преподаватель ЧелГУ и член Русского географического общества Екатерина Пестрякова в беседе с URA.RU рассказала о редкой зимней аномалии в Уральском федеральном округе.