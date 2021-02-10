«Самый сильный снегопад за сезон»: синоптики рассказали о погоде в Москве в конце текущей недели

Жителей Москвы в конце текущей недели ожидает сильный и непрекращающийся в течение двух суток снегопад. По словам синоптиков, горожане столкнутся с настоящим «снежным коллапсом». Между тем в мэрии Москвы заявили о готовности к борьбе с природным катаклизмом, выступив также с предупреждением к автомобилистам и пешеходам. Наряду с этим в Гидрометцентре отметили, что аномально холодная погода сохранится в ряде субъектов Северо-Западного федерального округа. Сильные осадки и температура на 7—8 °C ниже климатической нормы ожидаются в Крыму.

В четверг, 11 февраля, в Москве начнётся сильный снегопад, осадки не прекратятся до конца недели, рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, высота снежного покрова может увеличиться до 20—25 см.

«Прогнозируется процесс, который называется «выход южного циклона». Несмотря на ласковое название, негативные последствия от его выхода будут очень значительными. В четверг, поздним вечером центр циклона приблизится к Московскому региону, пойдёт снег, который будет беспрерывным, он будет переменно интенсифицироваться и уменьшаться. Снегопад продлится минимум два дня — начиная с позднего вечера четверга и заканчивая пятницей-субботой. Он будет самым сильным за весь нынешний зимний сезон», — сказал он.

Москвичам стоит готовиться к транспортному коллапсу в эти дни из-за сочетания сильного снегопада и порывов ветра до 18 м/с.

«В Москве будет коллапс, возникнут проблемы с наземным транспортным движением, поскольку видимость будет минимальной, убирать этот снег будет невозможно, потому что он будет идти постоянно, беспрерывно», — добавил Вильфанд.

Как отметила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, столичный регион будет находиться под влиянием средиземноморского циклона начиная с пятницы, 12 февраля.

«Такой циклон очень энергоёмкий, с большими запасами тепла, потому что какое-то время в Средиземноморье была очень высокая температура и он успел набраться тепла и влаги в период прохождения максимального прогрева. Контрасты будут велики», — заявила собеседник RT.

Она указала, что Москва в ближайшие дни столкнётся со «снежным апокалипсисом», ожидается выпадение половины месячной нормы осадков.

«Такие снегопады крайне редко наблюдаются в Москве. Не исключено, что и в пятницу, и в субботу у нас будут перекрыты суточные максимумы осадков. Этот процесс можно назвать рекордным и экстремальным по многим параметрам: и по интенсивности снегопада, и по метелям, и по конечному увеличению высоты снежного покрова», — констатировала главный специалист Московского метеобюро.

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В свою очередь, заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT заметил, что с 5 февраля в столичном регионе установилась температура ниже климатической нормы: в ночь на 11 февраля ожидается -18…-16 °C, по области — до -21 °C.

«На день 11 февраля прогнозируется -12...-10 °C, в пятницу, 12 февраля, подойдёт очередной фронт: будет облачная погода в пятницу, субботу, воскресенье. 12—13 февраля — сильный снег, в воскресенье он уже будет ослабевать. Ночные температуры: -15…-12 °C, по области местами ожидается до -18 °C, дневные температуры составят -12…-10 °C», — добавил он.

Между тем заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков подчеркнул, что все городские службы переведены в режим повышенной готовности, задействовано около 13,5 тыс. единиц снегоуборочной техники.

На официальном портале правительства Москвы предупредили горожан об ухудшении погоды (метель, порывы ветра до 18 м/с, гололедица на дорогах) до 15:00 субботы, 13 февраля.

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«Автомобилистам рекомендуется строго следовать правилам дорожного движения, соблюдать дистанцию, не превышать скорость. Пешеходам при выходе на улицу лучше выбирать удобную обувь — без каблука и с подошвой, которая не скользит», — говорится в сообщении.

Погода в регионах России

Помимо этого, в Гидрометцентре России рассказали о погоде в регионах страны. В конце недели в большинстве областей центра европейской части РФ и районов Поволжья также ожидается сильный снегопад.

При этом на большей части Южного федерального округа пройдут осадки с порывистым ветром до 15—20 м/с.

«12—13 февраля в Крыму ожидается резкое изменение погоды: очень сильные осадки (дождь, переходящий в снег), метель, сильные гололёдно-изморозевые отложения, гололедица, ветер 25—30 м/с, в горах — до 35 м/с, температура резко понизится на 10—13 °C; 13—18 февраля — аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7—8 °C», — говорится в разделе экстренной информации на сайте Гидрометцентра.

В то же время в регионах Северо-Западного федерального округа сохранятся морозы, местами пройдёт небольшой снег.

«Сохранится аномально холодная погода в Вологодской (11—13 февраля) и Архангельской областях (11—14 февраля) со среднесуточной температурой ниже нормы на 7 °C и более, а также в Ненецком автономном округе (11—14 февраля) и в Республике Коми (13—16 февраля) со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 10 °C и более», — пояснили синоптики.