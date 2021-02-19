Синоптик рассказала о «периоде снегопада» в Москве

Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какая погода ждёт жителей столицы в выходные дни.

«К сожалению, такая солнечная, хоть и морозная погода продержится недолго. Мы ожидаем, что небольшой снежок начнётся уже завтра во второй половине дня, когда к нам подойдёт тёплый атмосферный фронт и мы вступим в период снегопада», — сказала Позднякова.

По её словам, на протяжении всех праздничных дней, по 24 февраля включительно, «погода будет со снегом различной интенсивности».

«Завтра в ночные часы ожидается -24…-22 °C, в дневные -14…-12 °C. В последующие дни температура будет чуть выше, потому что тёплый фронт принесёт нам порцию тёплого воздуха и морозы ослабеют. В ночные часы температура порядка -20…-17 °C, а дневная -12…-10 °C. Существенное понижение ожидается 24 февраля. Тогда морозы могут окрепнуть до -25 °C»,— заключила она.

Синоптик добавила, что в период с 20 по 24 февраля в городе может выпасть до четверти месячной нормы осадков и слой свежевыпавшего снега составит порядка 10—12 см.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в Москве в пятницу, 19 февраля, ожидается до -14 °C.