Метеоролог рассказал, каким будет начало марта в Москве

Ведущий специалист центра «Фобос», метеоролог Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в начале марта.

В беседе с «Вечерней Москвой» он заявил, что после 23 февраля морозы начнут ослабевать и к выходным будет слабая оттепель — около 0 °С.

«Слабая оттепель, я бы сказал. Также ожидаются осадки в виде снега», — отметил Тишковец.

С 1 марта опять похолодает.

Днём ожидается до -6 °С. Ночью -3…-8 °С, местами до -10 °С.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе с НСН рассказал о погоде в столичном регионе в конце февраля.