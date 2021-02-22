Метеоролог рассказал, каким будет начало марта в Москве

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Ведущий специалист центра «Фобос», метеоролог Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в начале марта.
Метеоролог рассказал, каким будет начало марта в Москве
  • РИА Новости

В беседе с «Вечерней Москвой» он заявил, что после 23 февраля морозы начнут ослабевать и к выходным будет слабая оттепель — около 0 °С.

«Слабая оттепель, я бы сказал. Также ожидаются осадки в виде снега», — отметил Тишковец.

С 1 марта опять похолодает.

Днём ожидается до -6 °С. Ночью -3…-8 °С, местами до -10 °С.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе с НСН рассказал о погоде в столичном регионе в конце февраля.

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