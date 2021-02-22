Метеоролог рассказал, каким будет начало марта в Москве
- РИА Новости
В беседе с «Вечерней Москвой» он заявил, что после 23 февраля морозы начнут ослабевать и к выходным будет слабая оттепель — около 0 °С.
«Слабая оттепель, я бы сказал. Также ожидаются осадки в виде снега», — отметил Тишковец.
С 1 марта опять похолодает.
Днём ожидается до -6 °С. Ночью -3…-8 °С, местами до -10 °С.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе с НСН рассказал о погоде в столичном регионе в конце февраля.