«В последний раз такая погода наблюдалась в 2017 году»: синоптики рассказали о похолодании в Центральной России

Синоптики заявили, что на следующей неделе в Центральную Россию придёт «настоящая русская зима». Согласно прогнозу, настолько морозная погода не наблюдалась в этой части страны как минимум с января 2017 года. Ожидается, что на предстоящей неделе в Москве сугробы достигнут 45 см, а температура может опускаться до -25 °C. Ранее в Гидрометцентре пояснили, что погодные изменения связаны с крупным поступлением арктического воздуха в европейскую часть России.

В Центральной России на следующей неделе ожидается серьёзное похолодание, которого не наблюдалось в последние годы. Об этом заявил ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется настоящей русской зимой, которой не было как минимум последние два-три года», — цитирует РИА Новости Тишковца.

По его словам, в ночь на понедельник, 11 января, воздух остынет до -17...-22 °С, в дневные часы будет не ниже -10...-15 °С.

Во вторник и среду характер метеоусловий существенно не изменится.

«В четверг и пятницу барический статус-кво в противостоянии будет нарушен, баланс сил изменится в пользу южного циклона, который забросит заряды снега, что чуть смягчит морозы, но ненадолго», — добавил Тишковец.

Кроме того, специалист рассказал, что сугробы в Москве вырастут с 22 до 30 см, по области на западе местами — до 40 см, на севере — до 45 см, что соответствует многолетней норме.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала RT, что температура начнёт постепенно понижаться с понедельника, 11 января. По словам синоптика, пик похолодания выпадет на 13—14 января.

«В ночные часы температура в Москве будет понижаться до -20...- 25 °C, дневная температура также будет -15...-20 °C. Средняя температура установится порядка -20 °C, что на 11 градусов ниже климатической нормы. В последний раз такая погода в январе наблюдалась в 2017 году», — отметила Позднякова.

РИА Новости

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По её словам, 15 января ожидается кратковременное ослабление холодов, вслед за которым может прийти вторая волна зимней погоды. Крещенские морозы должны состояться, полагает Позднякова.

«Нужно сказать, что погода переменчива, потому что её будут определять южные циклоны... Однозначно, что морозы сохранятся всю вторую декаду января», — заключила она.

Как рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, в Карелии и Коми образовались очаги холода с температурами около -23 °C, которые направляются к Москве.

«Вот этот холод постепенно приближается к Москве с северо-востока. Поэтому мы уже сегодня его почувствовали, у нас где-то -8...-10 °C. Самыми холодными днями будут среда и четверг, потом, в пятницу и субботу, чуть-чуть потеплеет. А второй очаг из Коми подойдёт, скорее всего, на следующей неделе», — пояснил Цыганков.

По его словам, в ночь на 11 января будет -11...-13 °C, по области ожидается -17...-20 °C. Днём прогнозируется -9...-11 °C, до -14 °C по области, а также небольшой снег, слабый северо-западный ветер. Во вторник ночью будет похолодание до -15...-17 °C, по области -15...-20 °C, днём 12 января ожидается -11...-13 °C, местами по области до -16 °C. Ночью на 13 января прогнозируется небольшой снег, день ожидается без осадков, ветер южной четверти достигнет 5—10 м/с.

В среду, 13 января, ожидается солнце, переменная облачность и ещё большее похолодание: ночью до -19...-21 °C, до -23 °C в некоторых местах. Днём около -13...-15 °C, по области местами -18 °C, без осадков.

«Дальше этот «гребешок» начнёт уходить, и давление начнёт чуть-чуть падать. В четверг, пятницу, субботу погода более пасмурная... будет небольшой снег», — рассказал Цыганков.

По его прогнозу, в четверг ночью сохранится температура на уровне -15...-20 °C, днём ожидается -15...-17 °C.

«В пятницу -12...-17 °C, днём — -10...-15. В субботу предварительный прогноз -15...-20 °C в ночь, -9...-14 °C днём», — заключил синоптик.

Ранее в Гидрометцентре пояснили, что предстоящие зимние морозы и установление климатической нормы вызвано поступлением арктического воздуха в европейскую часть России. Об этом 9 января заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в северной и европейской части России погода будет возвращаться к зимнему режиму.

«Связано это будет с открытием ворот для вхождения северных воздушных масс. До сих пор по-настоящему арктический воздух практически не достигал центра России. Теперь наконец-то начнёт поступать воздух из Арктики», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По словам синоптика, похолодание началось ещё 9 января, а в воскресенье температура достигла климатической нормы.