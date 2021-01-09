Вильфанд рассказал о надвигающемся на ряд регионов арктическом воздухе

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Арктический воздух впервые за зиму начнёт поступать в европейскую часть России, что приведёт к зимним морозам, соответствующим климатической норме. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Вильфанд рассказал о надвигающемся на ряд регионов арктическом воздухе
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«На европейской территории России, особенно на её северной и центральной части, будет погода возвращаться к зимнему режиму. Связано это будет с открытием ворот для вхождения северных воздушных масс. До сих пор по-настоящему арктический воздух практически не достигал центра России. Теперь наконец-то начнёт поступать воздух Арктики», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По словам синоптика, похолодание начнётся уже 9 января и будет повсеместным, а к 10 января температура достигнет своей климатической нормы.

Он отметил, что температура «понизится и в Питере, и в Архангельске, и в Коми, и в Новгороде, и в Твери, и в Смоленске, и в Иваново».

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России в ближайшие дни.

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