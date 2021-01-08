Вильфанд рассказал о погоде в Европейской части России в ближайшие дни

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в Европейской части России в ближайшие дни.
Вильфанд рассказал о погоде в Европейской части России в ближайшие дни
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Он сообщил, что «до конца каникул погода комфортная, зимняя, в мягком варианте».

«Завтра небольшое даже потепление: температура -2...-4 ˚С, по области до -6 ˚С. 9 января -6...-8 ˚С, 10 января до -10˚С. Но все эти температуры выше нормы… Значительное понижение температуры 11 января (ночью -11...-16 ˚С, днём -8...-13 ˚С). Я считаю, что это естественно, справедливо — это первый рабочий день… Понижение температуры коснётся всей Европейской части страны», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

Он отметил, что в некоторых местах морозы будут достигать -16...-18 ˚С. 12 января ожидается продолжение морозов.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» метеоролог Михаил Леус в беседе с «Невскими новостями» рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в ближайшие дни.

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