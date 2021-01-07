Метеоролог рассказал о погоде в Петербурге в ближайшие дни

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Ведущий специалист центра «Фобос» метеоролог Михаил Леус рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в ближайшие дни.
Метеоролог рассказал о погоде в Петербурге в ближайшие дни
  • © Zamir Usmanov/Russian Look
  • globallookpress.com

В беседе с «Невскими новостями» он заявил, что температура воздуха начнёт снижаться уже с 8 января и составит -5...-7 ˚С ночью и -4...-6 ˚С днём. Местами возможен снег.

В субботу, 9 января, ожидается -10...-12 ˚С в ночное время, -8...-10 ˚С в дневное.

«Пик похолодания придётся на воскресенье, 10 января. Температура будет на четыре-пять градусов ниже, чем должно быть в конце первой декады января. Ожидается от -12 до -14 ˚С в ночные часы и от -9 до -11 ˚С днём», — сообщил Леус.

В понедельник, 11 января, морозы станут слабеть.

Ранее климатолог, действительный член Русского географического общества доктор географических наук Нина Зайцева в беседе с Nation News оценила точность длительных прогнозов погоды.

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