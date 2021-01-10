Синоптики прогнозируют «настоящую русскую зиму» в Центральной России

В Центральной России на следующей неделе ожидается «настоящая русская зима», которой не было около трёх лет. Об этом заявил ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется настоящей русской зимой, которой не было как минимум последние два-три года», — цитирует РИА Новости Тишковца.

По его словам, в ночь на понедельник, 11 января, воздух остынет до -17…-22 °С, в дневные часы — не выше -10…-15 °С.

Во вторник и среду характер метеоусловий существенно не изменится.

«В четверг и пятницу барический статус-кво в противостоянии будет нарушен, и баланс сил изменится в пользу южного циклона, который забросит заряды снега, что чуть смягчит морозы, но ненадолго», — добавил Тишковец.

Кроме того, специалист рассказал, что сугробы в Москве вырастут с 22 до 30 см, по области местами на западе до 40 см, на севере до 45 см, что соответствует многолетней норме.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что арктический воздух впервые за зиму начнёт поступать в европейскую часть России, что приведёт к зимним морозам.

В декабре ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал, какой будет зима в столичном регионе.