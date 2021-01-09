Синоптики прогнозируют похолодание в Москве на следующей неделе

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Жителей Москвы с 11 января ожидает похолодание, температура будет ниже нормы на 3 градуса, морозы ночью будут достигать 19 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Синоптики прогнозируют похолодание в Москве на следующей неделе
  • globallookpress.com

«11 января ожидается заметное понижение температуры. Ночные температуры будут 14-16 градусов мороза, днём тоже достаточно прохладно — минус 9-11 градусов. По области даже днём до минус 14 градусов. Эта температура ниже нормы на 3 градуса», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, сильного ветра в этот период не ожидается, однако из-за высокой влажности воздуха будет казаться холоднее на несколько градусов.

«Во вторник, 12 декабря похолодание продолжится, и ночная температура опустится до 19 градусов мороза», — добавил Вильфанд.

Он подчеркнул, что такая погода продержится в Москве «как минимум до середины рабочей недели».

Ранее Вильфанд рассказал, что арктический воздух впервые за зиму начнёт поступать в европейскую часть России.

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