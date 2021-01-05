Врач дала рекомендации по занятию активными видами спорта зимой

Главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко дала рекомендации по занятию активными видами спорта зимой.

«Если одежда слишком тёплая, во время занятий спортом она способствует перегреву, а когда активность заканчивается, наступает быстрое охлаждение тела», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, время нахождения на улице не должно превышать часа. Как отметила Романенко, многое зависит от погоды — если за окном холоднее -10 °С, ветер, высокая влажность, то нужна особенная осторожность.

Кроме того, эксперт выразила мнение, что на воздухе, к примеру, на стадионе под открытым небом, маска не требуется.

«Ещё важно соблюдать социальную дистанцию, личную гигиену при прокате спортивного инвентаря. Одно из главных правил — не заниматься физической активностью, особенно в помещениях, при малейших признаках простуды», — добавила она.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», в Минздраве Удмуртии рассказали, что делать в случае обморожения.