Врач дала рекомендации по занятию активными видами спорта зимой

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Главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко дала рекомендации по занятию активными видами спорта зимой.
Врач дала рекомендации по занятию активными видами спорта зимой
  • Pixabay

«Если одежда слишком тёплая, во время занятий спортом она способствует перегреву, а когда активность заканчивается, наступает быстрое охлаждение тела», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, время нахождения на улице не должно превышать часа. Как отметила Романенко, многое зависит от погоды — если за окном холоднее -10 °С, ветер, высокая влажность, то нужна особенная осторожность.

Кроме того, эксперт выразила мнение, что на воздухе, к примеру, на стадионе под открытым небом, маска не требуется.

«Ещё важно соблюдать социальную дистанцию, личную гигиену при прокате спортивного инвентаря. Одно из главных правил — не заниматься физической активностью, особенно в помещениях, при малейших признаках простуды», — добавила она.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», в Минздраве Удмуртии рассказали, что делать в случае обморожения.

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