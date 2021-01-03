В Минздраве Удмуртии рассказали, что делать в случае обморожения

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В Минздраве Удмуртии рассказали, что нужно делать в случае обморожения.
В Минздраве Удмуртии рассказали, что делать в случае обморожения
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Прежде всего, специалисты советуют исключить воздействие холода, переодеться в тёплое, после чего походить по помещению, чтобы восстановить кровообращение.

Также необходимо выпить горячий чай, тёплое молоко или морс.

Не рекомендуется растирать пострадавшие участки тела снегом или согревать кожу в горячей воде.

В случае сильного обморожения следует обратиться к врачу.

Ранее эксперт по выживанию и путешественник Тимофей Баженов беседе с ФАН дал советы по безопасному посещению леса.

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