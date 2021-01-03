В Минздраве Удмуртии рассказали, что делать в случае обморожения

В Минздраве Удмуртии рассказали, что нужно делать в случае обморожения.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Прежде всего, специалисты советуют исключить воздействие холода, переодеться в тёплое, после чего походить по помещению, чтобы восстановить кровообращение.

Также необходимо выпить горячий чай, тёплое молоко или морс.

Не рекомендуется растирать пострадавшие участки тела снегом или согревать кожу в горячей воде.

В случае сильного обморожения следует обратиться к врачу.

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