В Минздраве Удмуртии рассказали, что делать в случае обморожения
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
Прежде всего, специалисты советуют исключить воздействие холода, переодеться в тёплое, после чего походить по помещению, чтобы восстановить кровообращение.
Также необходимо выпить горячий чай, тёплое молоко или морс.
Не рекомендуется растирать пострадавшие участки тела снегом или согревать кожу в горячей воде.
В случае сильного обморожения следует обратиться к врачу.
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