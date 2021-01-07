Синоптик прогнозирует сибирские морозы в Москве на следующей неделе

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На следующей неделе в Москве ожидаются морозы до -27 °С ночью и до -17 °С днём, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик прогнозирует сибирские морозы в Москве на следующей неделе
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Самое интересное начинается со следующей недели, когда начинается арктическое и даже ультраполярное вторжение воздушных масс, температурный фон рухнет очень сильно, станет аномально низким. Мы окажемся в логове настоящей сибирской зимы», — цитирует его РИА Новости.

По прогнозам синоптиков, в ночь на понедельник, 11 января, в столице ожидается -20...-15 °С, днём -17...-12 °С.

В ночь на вторник, 12 января, прогнозируется -27...-20 °С, а днём ожидается -17...-15 °С.

«Последние три года такого холода мы не наблюдали, у нас зимы были тёплые. Поэтому впервые за несколько лет в Москве и Центральной России ударят сибирские морозы. То есть зима с нормальными сугробами и аномальными морозами», — отметил Тишковец.

По его словам, значительное похолодание в столице начнётся с вечера воскресенья, 10 января.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с НСН предупредил о резком похолодании к рождественским праздникам в Москве. 

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