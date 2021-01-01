В Москве после Нового года ожидается резкое похолодание

К рождественским праздникам в Москве ожидается резкое похолодание, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«На столицу постепенно начнет оказывать влияние более холодный гребень антициклона с северо-востока, и это станет причиной постепенного понижения температуры в предрождественские дни», — цитирует НСН Леуса.

Он отметил, что к 7 января в столицу могут прийти рождественские морозы.

По его словам, первые три-четыре дня 2021 года пройдут под влиянием теплого и влажного атлантического воздуха.

Ранее в Москве и области был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.