В Москве после Нового года ожидается резкое похолодание

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К рождественским праздникам в Москве ожидается резкое похолодание, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
В Москве после Нового года ожидается резкое похолодание
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«На столицу постепенно начнет оказывать влияние более холодный гребень антициклона с северо-востока, и это станет причиной постепенного понижения температуры в предрождественские дни», — цитирует НСН Леуса.

Он отметил, что к 7 января в столицу могут прийти рождественские морозы.

По его словам, первые три-четыре дня 2021 года пройдут под влиянием теплого и влажного атлантического воздуха.

Ранее в Москве и области был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

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