«Выше климатической нормы»: синоптики рассказали о погоде на выходных

На предстоящих выходных погоду в Московском регионе будет определять антициклон, ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. В дневные часы воздух прогреется до +18 °С. По словам синоптиков, на следующей неделе температура будет выше климатической нормы на 4—5 градусов. Специалисты отмечают, что почти на всей территории европейской части России температурный фон выше обычного.

На предстоящих выходных в Москве и области ожидается сухая и тёплая для этого времени года погода. Об этом RT заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Начиная со второй половины пятницы, погоду в столичном регионе будет вновь определять антициклон, мы будем находится в зоне повышенного атмосферного давления. Погода будет преобладать облачная с прояснениями, без существенных осадков», — сказала Позднякова.

При этом, по её словам, ночи станут чуть прохладнее. Так, минимальная температура в городе будет колебаться в пределах: +5...+10 °С, а днём воздух будет прогреваться до +17...+18 °С.

«В начале следующей недели и ночи станут прохладнее, и дневная температура будет на пару градусов ниже, чем в выходные дни. Практически всю следующую неделю существенных осадков не ожидается, температура начнёт постепенно понижаться, но это будет слабое понижение и в течение всей следующей недели она останется выше климатической нормы на 4—5 °C», — добавила главный специалист Московского метеобюро.

Согласно данным Гидрометцентра России, в пятницу, 9 октября, в столице ожидается облачная погода с прояснениями, воздух прогреется до +13...+15 °С, возможен небольшой дождь — в ночные часы столбики термометров опустятся до +10 °С. В субботу температура воздуха поднимется до +17 °С, а в области также могут пройти осадки.

С 11 по 14 октября ожидается облачная погода, без осадков. Температурный фон в дневные часы будет колебаться в интервале +13...+21 °С. При этом ночью столбики термометров могут опуститься до +3 °С.

АГН «Москва»

© Игорь Иванко

Вместе с тем на портале «Метеоновости» отметили, что на следующей неделе в столичном регионе сохранится погодный режим «золотой осени».

«Стоящий вот уже почти без малого 30 дней на страже золотой осени устойчивый антициклон взял лишь временную передышку и дал небольшую слабину. В воскресенье, 11 октября, он вновь обретёт влияние и покажет силу на всю предстоящую рабочую неделю: на своих северо-западных рубежах сохранит для жителей столицы и Подмосковья безоблачную и маловетреную погоду при дневной температуре до +15...+20 °С, при этом среднесуточные её значения продолжат опережать многолетние», — говорится в сообщении.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова заявила, что прошедший сентябрь стал самым тёплым за всю 130-летнюю историю регулярных метеорологических наблюдений, побив рекорд 2016 года.

«Остаётся южный вынос тёплого воздуха»

Как рассказал RT заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, на погоду в европейской части России по-прежнему оказывает влияние антициклон.

«Поэтому до 14 октября у нас ещё остаётся южный вынос тёплого воздуха, температурный режим на 4—6 °C выше нормы. Будет проходить небольшой фронт, вот сегодня проходит, ещё завтра и в субботу — будет определённое влияние, то есть облачность, небольшие дождики по региону. Циркуляция сложилась таким образом, что у нас очаг холода стоит над Северным полюсом, ближе к Гренландии и Северной Америке, там уже сейчас зимний режим, то есть отрицательные температуры и ночью, и днём», — заявил он.

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По его словам, на Таймыре, на севере Красноярского края, северо-западе Якутии температуры уже отрицательные, местами есть небольшой снежный покров. Специалист добавил, что на данный момент вынос тёплого воздуха идёт с юга.

«В то же время у нас Тихий океан тоже тёплый, и тепло с океана оказывает влияние на Чукотку. Там температура тоже сейчас на 6—8 °C выше нормы. Единственное, что над Таймыром образовался высотный циклон, и этот холодный воздух немного закачало на юг Сибири (Омск, Новосибирск) — там чуть попрохладнее, на 2—3 °C холоднее нормы. Это, можно сказать, почти норма, а так основная территория — вся выше нормы, везде стоит тёплый режим», — пояснил Цыганков.

Накануне заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала «Российской газете», что на предстоящих выходных в Сибири температура будет ниже нормы на 2—4 °C, а в Западной Сибири может пройти мокрый снег и возникнуть гололедица.

До 9 октября синоптики ожидают ночные заморозки в Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Кировской областях и Удмуртии. На юге России отступающий антициклон создал условия для сильного ветра, в частности, в Чечне и Дагестане. Кроме того, возможна пыльная буря на Ставрополье и Калмыкии.

В свою очередь, руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин говорил ТАСС, что на неделе с 12 по 18 октября в Новосибирской, Томской, Магаданской, Кемеровской областях, на Камчатке и Сахалине начнётся сезон предзимья.