Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

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Анастасия Румянцева
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, что с пятницы в Москве будет преобладать облачная погода, но без существенных осадков.
Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Начиная со второй половины пятницы, погоду в столичном регионе будет вновь определять антициклон, мы будем находиться в зоне повышенного атмосферного давления. Погода будет преобладать облачная с прояснениями, без существенных осадков. Ночи станут чуть прохладнее, чем накануне. Минимальная температура в городе будет колебаться в пределах +5 °C...+10 °C. Дневная температура в Москве: +17 °C...+18 °C», — рассказала синоптик.

Она отметила, что в начале следующей недели и ночи станут прохладнее, и дневная температура будет на пару градусов ниже, чем в выходные дни.

«То есть практически всю следующую неделю существенных осадков не ожидается, температура начнёт постепенно понижаться, но это будет слабое понижение и в течение всей следующей недели она останется выше климатической нормы на 4-5 °C», — заключила метеоролог.

Ранее сообщалось, что в Москве в четверг, 8 октября, ожидается до +20 °С. 

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