В Гидрометцентре Крыма прокомментировали погоду на полуострове

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В Гидрометцентре Крыма заявили, что в настоящее время на климат полуострова влияет тропическая воздушная масса, которая обеспечила сухую и жаркую погоду — до +22...+24 °С.
В Гидрометцентре Крыма прокомментировали погоду на полуострове
  • © Алексей Лебедев
  • РИА Новости

Как прокомментировали в беседе с ФАН специалисты Гидрометцентра Крыма, всё происходит в пределах климатической нормы, никакой аномалии в установившейся хорошей погоде нет.

«До конца недели в Крыму сохранится тёплая, сухая и солнечная погода. Средняя температура воздуха будет составлять +23...+28 °С. 7—8 октября немного усилится юго-восточный ветер в южных районах — до 15—20 м/с. В выходные дни, 10 и 11 октября, погода изменится, потому что холодный фронтальный раздел вызовет на полуострове кратковременные грозовые дожди и кратковременное понижение температуры воздуха на 3—5 градусов», — сообщили в Гидрометцентре Крыма.

Также в ведомстве подчеркнули, что на полуострове ещё долго будет сохраняться ясная погода.

Температура воды в море — +20...+22 °С.

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