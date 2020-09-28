Синоптики рассказали о температурных аномалиях предстоящей зимы

Предстоящая зима будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями на всей территории России, следует из прогноза на сайте Гидрометцентра.

Так, синоптики считают, что в декабре температура будет выше нормы на большей части СЗФО, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и Якутии. При этом в СЗФО, центральной части страны и на Чукотке будет холоднее, чем в 2019 году.

В январе показатели выше нормы прогнозируются в ЮФО, на большей части Северного Кавказа и на юге ПФО. В Центральной России, ПФО и Сибири этот месяц окажется холоднее, чем январь 2020-го.

Февраль ожидается холоднее прошлогоднего на большей части российской территории, за исключением восточных регионов Дальневосточного федерального округа, говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что при этом средняя месячная температура в последний зимний месяц будет превышать норму в СЗФО, ЦФО, на большей части ПФО и на севере ЮФО.

Ранее в центре «Фобос» рассказали, что в понедельник, 28 сентября, в Москве будет похолодание, но во вторник бабье лето вернётся.