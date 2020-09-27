Синоптик пообещал «реинкарнацию» бабьего лета после «антракта»

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в понедельник, 28 сентября, в Москве ожидается похолодание, но во вторник, 29 сентября, бабье лето вернётся. 
Синоптик пообещал «реинкарнацию» бабьего лета после «антракта»
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«В понедельник бабье лето возьмёт антракт, подойдёт с запада небольшой атлантический циклон. В таких условиях небо нахмурится, ночью без осадков, +8...+10 °С в Москве, днём не выше +13...+15 °С, по сравнению с сегодняшним днём резко похолодает», — приводит РИА Новости слова Тишковца.

Синоптик отметил, что начиная со вторника, 29 сентября, произойдёт «реинкарнация» бабьего лета.

«Погода будет солнечной, без осадков вплоть до выходных включительно», — отметил он, добавив, что температура днём будет до +20 °С.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал RT о погоде в начале сентября.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице принято решение о досрочном начале отопительного сезона — с понедельника, 28 сентября.

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