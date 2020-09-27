Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале октября

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

«Если брать европейскую часть России, в том числе московскую зону, у нас стоит мощный антициклон, высокое давление, уже с 22 сентября, пришло классическое бабье лето. Погода солнечная, температура днём +21 °С, до +23 °С в центре Москвы. В ночные часы (температура будет. — RT) в пределах +8...+10 °С. Такая погода продолжит у нас сохраняться практически до следующей субботы, до 3 октября», — пояснил специалист.

Цыганков также добавил, что над Европой — в районе Франции и Германии — находится циклон и тёплый атмосферный фронт, связанный с ним, который «будет пробовать влиять на нашу территорию во вторник и в среду».

«Даст переменную облачность, небольшой дождик. Ветер сохранится юго-восточный. Температура мало поменяется. Ночные температуры составят +8...+10 °С, днём +18...+20 °С», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье, 27 сентября, ожидается до +21 °С.