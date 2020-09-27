Собянин назвал дату начала отопительного сезона в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы приняли решение о досрочном начале отопительного сезона — с понедельника, 28 сентября.

«С завтрашнего дня почти 2 млн пожилых и хронически больных москвичей должны оставаться дома... Чтобы пребывание дома было максимально комфортным, я принял решение о досрочном начале отопительного сезона. С понедельника тепло начнёт поступать в жилые дома», — сообщил Собянин на своём сайте.

Также он отметил, что власти Москвы возобновляют программу доставки дров на дачные и садовые участки по льготным ценам.

Мэр отметил, что с марта по июль этой возможностью воспользовались 32 тыс. дачников-москвичей.

Также Собянин призвал жителей Москвы соблюдать требования Роспотребнадзора.