Собянин призвал жителей Москвы соблюдать требования Роспотребнадзора

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Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы, в том числе людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, соблюдать требования Роспотребнадзора. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».
Собянин призвал жителей Москвы соблюдать требования Роспотребнадзора
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По словам Собянина, у людей старше 65 лет совсем другой иммунитет и они намного тяжелее переносят коронавирус.

Он добавил, что у граждан с хроническими заболеваниями риск заболеть COVID-19 выше. 

«Конечно, ещё повторю: требования Роспотребнадзора — нравятся они нам, не нравятся, устали мы от них, не устали — надо соблюдать», — цитирует его ТАСС.

Также Собянин сообщил, что более 3 тысяч москвичей сделали прививку от коронавируса.

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