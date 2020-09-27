Собянин призвал жителей Москвы соблюдать требования Роспотребнадзора
- globallookpress.com
По словам Собянина, у людей старше 65 лет совсем другой иммунитет и они намного тяжелее переносят коронавирус.
Он добавил, что у граждан с хроническими заболеваниями риск заболеть COVID-19 выше.
«Конечно, ещё повторю: требования Роспотребнадзора — нравятся они нам, не нравятся, устали мы от них, не устали — надо соблюдать», — цитирует его ТАСС.
Также Собянин сообщил, что более 3 тысяч москвичей сделали прививку от коронавируса.