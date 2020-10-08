Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе в Москве

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Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе в Москве. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе в Москве
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

В сообщении говорится, что «стоящий вот уже почти без малого 30 дней на страже золотой осени устойчивый антициклон взял лишь временную передышку и дал небольшую слабину».

Так, согласно прогнозам синоптиков, 11 октября «он вновь обретёт влияние и покажет силу на всю предстоящую рабочую неделю: на своих северо-западных рубежах сохранит для жителей столицы и Подмосковья безоблачную и маловетреную погоду при дневной температуре до +15...+20 °С, при этом среднесуточные её значения продолжат опережать многолетние на 4—8 °С».

Ранее начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал о погоде в столице.

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