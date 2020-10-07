Синоптик рассказал о погоде в Москве

Начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал о погоде в Москве.

«У нас пока официальный прогноз до 13 октября. До следующего вторника пока похолодания не ожидается. У нас вынос воздуха идёт с юга, то есть тёплый поток, там ещё тепло», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, практически неделю температура будет выше нормы.

Как пояснил эксперт, холод начнётся, когда антициклон поменяется на северный, северо-восточный.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области с 5 октября началось резкое похолодание.