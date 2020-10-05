В Тюменской области обещают заморозки и снег

В Тюменской области с 5 октября началось резкое похолодание — температура ночью опустилась до -2 °С. Синоптики прогнозируют снег.

Об этом сообщает портал URA.RU со ссылкой на данные Гидрометцентра.

«Максимальная температура воздуха в понедельник, 5 октября, +6 °С при ветре 4 м/с, осадков не ожидается», — сообщает Гидрометцентр.

Тенденция к похолоданию сохранится на протяжении всей недели. Во вторник, 6 октября, прогнозируется дневная температура до +9 °С, а ночью она опустится до -3 °С, при этом выпадут осадки в виде снега.

В среду и четверг днём ожидается, что воздух прогреется до +6 °С, ночью сохранится -3 °С.

В ночь с 8 на 9 октября прогнозируется выпадение снега.

В пятницу, 9 октября, синоптики ожидают температуру днем до +9 °С и небольшие осадки.

Ранее в Росгидромете рассказали о первом снеге в столичном регионе.