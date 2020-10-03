В Росгидромете рассказали о первом снеге в столичном регионе

В столичном регионе первый снег с высокой вероятностью выпадет во второй половине октября, но снежный покров будет временным. Об этом РИА Новости сказал глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«До середины месяца ни в Москве, ни в Калужской области, ни в Тульской, ни в Тверской, ни в Смоленской снега не будет. До 15 октября у нас будет превышение средней температурной нормы на 1-1,5 градуса и снега мы не ждём, а во второй половине, в первой декаде очень высокая вероятность, что выпадет первый снег», — сказал Варакин.

Специалист уточнил, что это будет временный покров, а основной снег ожидается уже в ноябре.

Ранее в Росгидромете заявили о скором завершении бабьего лета в Москве.