В Росгидромете рассказали о первом снеге в столичном регионе

Короткая ссылка
В столичном регионе первый снег с высокой вероятностью выпадет во второй половине октября, но снежный покров будет временным. Об этом РИА Новости сказал глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
В Росгидромете рассказали о первом снеге в столичном регионе
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

«До середины месяца ни в Москве, ни в Калужской области, ни в Тульской, ни в Тверской, ни в Смоленской снега не будет. До 15 октября у нас будет превышение средней температурной нормы на 1-1,5 градуса и снега мы не ждём, а во второй половине, в первой декаде очень высокая вероятность, что выпадет первый снег», — сказал Варакин.

Специалист уточнил, что это будет временный покров, а основной снег ожидается уже в ноябре.

Ранее в Росгидромете заявили о скором завершении бабьего лета в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить