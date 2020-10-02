В Росгидромете заявили о скором завершении бабьего лета в Москве

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Бабье лето в Москве закончится в понедельник, 5 октября, его возвращения в дальнейшем не ожидается. Об этом ТАСС заявил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
В Росгидромете заявили о скором завершении бабьего лета в Москве
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«В нашем регионе оно (бабье лето. — RT) продлится до понедельника. Тепло-то ещё будет: на 3—4 градуса выше нормы в течение недели, но дожди», — сказал специалист.

По его словам, вероятнее всего, повторения бабьего лета в Москве уже не будет, однако будут «волны потепления».

«Скорее всего, в этом году всё-таки закончится хорошая погода у нас в первой половине октября. Конечно, будут ещё волны потепления, но уже с дождями, и это не подходит под характер бабьего лета», — рассказал он.

Ранее синоптики заявляли, что 29 сентября в Москве произойдёт «реинкарнация» бабьего лета.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов прокомментировал в беседе с Inforeactor бабье лето в городе.

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