Главный синоптик Петербурга прокомментировал бабье лето в городе

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов прокомментировал бабье лето в городе.

«Бабье лето в разгаре, продолжаем бить рекорды. Сегодня температура воздуха в Санкт-Петербурге достигла +23,4 °С. В 1925 году наблюдался экстремум температуры в +22,9 °С», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, бабье лето прогнозируется до 28 сентября. В дальнейшем также ожидается хорошая погода.

«29 сентября придёт атмосферный фронт, 30 сентября будет небольшой дождь, а понижение температуры воздуха произойдёт, но небольшое. В районе +15...+17 °С температура будет стоять до конца месяца», — сообщил Колесов.

Как добавил синоптик, в начале октября погода тоже будет хорошая.

Ранее, как передавала НСН, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какой будет в 2020 году зима в России.